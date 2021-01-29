В Челябинске осудили экс-бухгалтера детсада за хищение 5,2 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу бывшего бухгалтера детского сада. Она признана виновной в присвоении денег, предназначенных на питание воспитанников (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что бухгалтер детского сада №454 в 2017-2019 годах похитила с лицевого счета учреждения более 5,2 млн руб. Эти деньги поступили от родителей воспитанников в качестве оплаты за питание. Сотрудница переводила средства на банковские счета знакомых, которые не знали, откуда эти деньги. Впоследствии она просила снять средства и передать ей. Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб на сумму 326 тыс. руб.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, наличия двух несовершеннолетних детей, приговорил бывшего бухгалтера к четырем годам условного лишения свободы, с испытательным сроком четыре года. Также удовлетворены исковые требования прокурор о взыскании причиненного материального вреда, за вычетом добровольно возмещенной суммы.