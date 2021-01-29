В Самарской области за сутки выявили 277 человек с COVID-19

За последние сутки число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области составило 277. Об этом в пятницу сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За этот период из больниц региона выписали 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За последние 24 часа в области умерло два человека с коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии в Самарской области по состоянию на сегодняшний день выявлено 39686 случаев коронавируса. В общей сложности за этот период в регионе умерли 810 человек.

Ани Айвазян