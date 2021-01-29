МВД по Башкирии предупредило о штрафах и арестах за участие в акции 31 января

МВД по Башкирии опубликовало на своем официальном сайте предупреждение об ответственности за участие в несогласованной с властями акции, которую в Уфе на 31 января запланировали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские призвали граждан «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов».

В сообщении МВД говорится, что за призывы к участию в шествии и митинге предусмотрена ответственность «в соответствии с законом». Организаторам и «активным участникам», по словам пресс-службы МВД, грозит административная ответственность вплоть до ареста на 30 суток. Штрафы и аресты, как сообщают в полиции, будут также в случае, если шествие создаст помехи для транспорта, пешеходов или затруднит доступ к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

В МВД отмечают, что «попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»: полицейские будут «незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

Дарья Кучеренко