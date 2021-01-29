В Ярославской области от коронавируса за сутки умерли четыре женщины

В Ярославской области за сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1950, 1960, 1964 и 1978 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 187 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 29 января, в регионе официально подтверждено 27752 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 26055 человек выздоровели. 310 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1466 человек, из них 749 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 717 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13867 человек. На втором месте Рыбинск — 3527 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1556 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 214, 184 и 137 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находятся 7755 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов