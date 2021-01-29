В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Один из них является завозным, остальные — контактными. 32 человека госпитализированы, 53 получают лечение на дому. Об этом сообщили в татарстанском оперштабе по борьбе с вирусом.

Среди новых заболевших — трое несовершеннолетних и 37 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 55 новых случаев, в Набережных Челнах — 13, в Верхнеуслонском районе — три, в Буинком, Зеленодольском, Мензелинском и Рыбно-Слободском — по два, в Бугульминском, Дрожжановском, Лаишевском, Нурлатском, Сабинском и Чистопольском — по одному.

«На 29 января в Татарстане зарегистрировано 15 875 случаев COVID-19.Выздоровел за весь период 12 331, в том числе 97 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

С начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 256 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»"Ъ-Казань"

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