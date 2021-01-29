Лжесотрудники банка похитили у жительницы Ижевска почти 500 тысяч рублей

У 40-летней жительницы Ижевска похитили 460 тыс. руб. под предлогом предотвращения кражи с ее счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, мошенники якобы оформили на ее имя кредит. Якобы для предотвращения кражи ижевчанка совершила под диктовку звонившей ряд действий в мобильном приложении банка.

На самом деле в этот момент потерпевшая оформила на свое имя кредит на 250 тыс. руб., но введенная в заблуждение поверила, что он был оформлен злоумышленниками. По указанию звонившей она перевела эти деньги на различные номера телефонов, якобы для того, чтобы злоумышленники не успели снять деньги.

Через день ижевчанке снова позвонили. Звонившая представилась специалистом Центробанка и сообщила, что мошенники оформили на ее имя кредит в другом банке. Потерпевшая вновь поверила и оформила кредит на 210 тыс. руб., переведя их на названные номера телефонов.