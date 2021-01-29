Стиль жизни

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков о первом в Москве жилом комплексе в стиле co-living и о том, почему такой формат особенно нравится молодежи.

Сегодня отправляемся в мир безграничных возможностей и уникального человеческого общения. AFI Tower — первый в Москве жилой комплекс в стиле co-living. Если вы не знаете, что это такое — вы безнадежно отстали от жизни. Впервые с философией коливинга я столкнулся на сказочном острове Бали много лет назад. Это был уединенный, стильный отель с удивительным форматом проживания. Что то вроде клуба по интересам, но в тоже время с приватными апартаментами, где ты в любой момент мог уединиться и заняться своими делами. А вместе с соседями мы обедали, занимались йогой, устраивали чайные церемонии, медитировали, музицировали, обменивались идеями путешествий. Короче, плодотворно общались. В отеле для этого были созданы все условия. Потом с подобным явлением я встречался и в других странах, особенно в Скандинавии. И наконец, идеи коливинга просто взорвали мир. Я называю этот формат жизни — «наедине с собой и со всем миром». Особенно он нравится молодежи. Хотя, что такое молодость? Состояние души. Однако, вернемся к проекту AFI Tower. Изящная башня высотой более 180 м, своим необычным экстерьером невольно притягивает взгляд. Как бы мягкой волной она уходит ввысь и становится центром визуального притяжения всего района Свиблово. Вокруг семь парков, исторические и знаковые для Москвы объекты – ВДНХ, Останкинская башня, Ботанический сад, усадьба Свиблово, где Николай Михайлович Карамзин начал писать «Историю государства Российского». В общем локация со своей особенной аурой и энергетикой. Ультрасовременный небоскреб AFI Tower на удивление гармонично вписался в окружающий ландшафт.

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Фото: AFI Development

Сегодня продолжаем о первом в Москве коливинг-небоскребе AFI Tower. Напомню, ультрасовременная башня высотой 182,4 м расположилась на берегу Капустинского пруда, рядом со станциями метро «Ботанический сад» и «Свиблово». Главная интрига проекта заключена в загадочном слове «коливинг». Что это — стиль, философия, новый образ жизни? Позволю себе легкую параллель. Представьте, что вы путешествуете на круизном лайнере. У вас шикарная каюта с балконом и круглосуточный рум-сервис. Казалось бы, что еще нужно? Но за пределами каюты множество палуб – рестораны, кафе, бассейны, спа салоны, бутики, кинотеатры и много чего еще. Плюс, конечно же, люди. Они выбрали тот же круиз, и определенно могут быть вам интересны. Теперь возвращаемся к небоскребу AFI Tower. В ваши кватиры. У вас круглосуточный консьерж сервис. Вместо стандартной кухни — большой выбор ресторанов и кафе, вместо простой душевой — спа-зона с сауной и wellness, вместо домашнего кабинета — coworking-зона, вместо стирки, глажки и уборки — прачечная и клининговая службы и много чего еще, как на том самом лайнере – от фитнеса и йоги, до уютной lounge-зоны с кинопроектором и настольными играми. И опять же - соседи - люди близкие вам по духу, а за окном не океан – а целая жизнь. В общем, жителям коливингов доступны услуги, скажем так, круизного характера, а сами люди энергичны, заинтересованы в активном общении и формировании сообщества единомышленников. Иными словами коливинг позволяет по-новому устроить свой быт, экономя время и силы на то, что действительно важно и интересно. И потом, сложно даже представить, сколько открывается возможностей, когда в твоем распоряжении целая квартира-трансформер с безупречной функциональностью всего пространства.

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Фото: AFI Development

Возвращаемся сегодня к первому в Москве коливинг-небоскребу - жилому комплексу AFI Tower в Свиблово. Изящная башня высотой более 180 м, своим необычным экстерьером невольно притягивает взгляд. Как бы мягкой волной она уходит ввысь и становится центром визуального притяжения всего района. Я уже рассказывал о магическом для пользователей формате в стиле коливинг.

Однако, приглядываются к зданию не только будущие жильцы, но и конечно, инвесторы. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Свиблово, где-то в районе 8 млн руб. Повторюсь – минимальная. Без всяких там инфраструктурных «фишек» и наворотов коливинга. В AFI Tower стоимость квартир начинается от 6 млн руб. За эту сумму вы получаете функциональное жилье, полностью отвечающее принципу разумного потребления. Есть над чем задуматься, правда? Большинство лотов в новой башне будут предлагаться с отделкой, что позволит избежать расходов на ремонт и максимально быстро начать арендный бизнес.

Кроме того, коливинги в России чаще всего имеют статус апартаментов, то есть де-юре являются нежилыми помещениями, в которых нельзя оформить постоянную регистрацию. AFI Tower – исключение, поскольку является первым жилым проектом в этом формате, и все лоты в его составе будут экспонироваться в статусе квартир, а не апартаментов. В общем, благодаря своей трендовой community-инфраструктуре и широкому набору сервисов all inclusive AFI Tower является весьма и весьма перспективным инвестиционным продуктом. И это еще одно неоспоримое его преимущество.

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Фото: AFI Development

Сегодня продолжаем о первом в Москве коливинг-небоскребе AFI Tower в Свиблово. Новый жилой комплекс расположен в экологически благоприятной зоне - семь парков, исторические и знаковые для Москвы объекты – ВДНХ, Останкинская башня, Ботанический сад, усадьба Свиблово, где Николай Михайлович Карамзин начал писать «Историю государства Российского». В общем, локация со своей особенной аурой и энергетикой. Что, конечно же, гармонично сочетается с общей концепцией жизни в стиле коливинг. Точнее даже с ее новым качеством. Комфорт, функциональность, безупречный сервис и ничего лишнего – вот главные черты уникального формата. Стилистическое направление, выбранное для AFI Tower – минимализм, где выразительная лаконичность пространств и геометрическая точность композиций лучшим образом дополняют друг-друга. В интерьере переплетаются сочетания брутального бетона и керамогранита с чистыми, белыми поверхностями, элементами декора, мебелью, тканями. Особую атмосферу также создаeт натуральная палитра цветов: песочный, серый и белый, они дополняются дизайнерским светом и зонами с живыми растениями. Здесь же вас посетит ощущение безграничности и объёма, которое создается за счет витражного остекления по периметру комплекса. На привычные вещи здесь начинаешь смотреть совсем по-другому. Одна только квартира-трансформер с безупречной функциональностью всего пространства открывает массу возможностей. Не нужна кровать? Спрячьте ее в стене! Нужен обеденный стол? Раздвиньте диван! Чудес много и они выходят далеко за рамки квартиры. Вы пользуетесь community-инфраструктурой по всей территории комплекса. Такой формат жизни, действительно, позволяет по-новому устроить свой быт, экономя время и силы на то, что на самом деле важно и интересно.

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Фото: AFI Development

Сегодня подводим итоги обзора первого в Москве коливинг-небоскреба AFI Tower в Свиблово. Изящная башня высотой более 180 м, своим необычным экстерьером невольно притягивает взгляд. В целом, локацию я бы назвал идеальной – она благоприятна экологически и обладает своей позитивной энергетикой. Нужно заметить, что AFI Tower на удивление гармонично вписался в окружающий ландшафт. И вообще, его местоположение, на мой взгляд, отлично сочетается с новым качеством жизни, которую проповедует «коливинг». Еще раз о том, что это такое. Вкратце и конспективно. В первую очередь это пространство приватности и тотальной безопасности. По-другому нельзя, просто потому что «мой дом моя крепость». Место для самопознания и ухода от лишнего внимания. И в то же время, это зона общих интересов и совместного креатива с единомышленниками, которых ты выбираешь сам, если они тебе необходимы. Свобода, продуктивность и стильный минимализм. Этот жизнеутверждающий формат я называю «наедине с собой, и со всем миром». Возвращаемся в AFI Tower - место вашей новой жизненной стратегии, где каждый имеет намного больше, чем может показаться на первый взгляд. У вас круглосуточный консьерж сервис, большой выбор ресторанов и кафе, спа-зона с сауной и wellness, coworking-зона, фитнес, йога, и даже уютная lounge-зона с кинопроектором и настольными играми. И конечно, соседи - люди близкие вам по духу. В общем, вы приобретаете не просто квартиру, но еще и возможности. Расходуете время не на быт, а на то, что действительно важно и интересно. А еще, благодаря своей трендовой community-инфраструктуре и широкому набору сервисов all inclusive AFI Tower является весьма и весьма перспективным инвестиционным продуктом. И это еще одно его неоспоримое преимущество среди многих и многих прочих.

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