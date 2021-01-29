Еще у 471 нижегородца выявили коронавирус

В Нижегородской области к 29 января выявили 83,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперштабе. В том числе, за последние сутки заболевание обнаружили у 471 местного жителя.

С начала пандемии от коронавируса вылечили 75,6 тыс. нижегородцев. Скончались около 2,1 тыс. заразившихся COVID-19. Сейчас лечение получают более 5,7 тыс. пациентов.

Всего в России к 29 января выявили более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3,25 млн граждан, скончались более 72,1 тыс. пациентов.

Анастасия Еремина