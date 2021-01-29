Белгородэнерго снизило потери электроэнергии в сетях на 53,9 млн кВтч

В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии. По итогам 2020 года фактические потери снизились на 53,9 млн кВтч по сравнению с уровнем 2019 года, или до 9,51% от отпуска в сеть. Объем полезного отпуска составил 6 941 млн кВтч.

Снижению потерь способствовали своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, увеличение пропускной способности ЛЭП, развитие систем учета, оптимизация режимов работы сетей, внедрение нового цифрового оборудования и технологий, а также мероприятия по выявлению безучетного и бездоговорного потребления.

Одним из наиболее эффективных способов управления потерями является установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ), которая позволяет в автоматическом режиме сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии, обнаруживать и анализировать участки сети со сверхнормативными отклонениями.

В Белгородэнерго автоматизированным учетом оборудованы 181 подстанция 35-110 кВ (100%) и 3 800 ТП 6-10/0,4 кВ. В 2021 году филиал продолжит оснащение трансформаторных подстанций системами мониторинга потребления электроэнергии с устройствами телеметрии.

Помимо этого, снизить уровень коммерческих потерь позволяют регулярные проверки корректности работы систем учета потребителей. В прошлом году энергетиками выявлено 282 факта безучетного потребления электроэнергии и более 179 фактов бездоговорного потребления, а по сути воровства электрической энергии. Совокупный объем похищенного ресурса превысил 10 млн кВтч, или 30,6 млн рублей. Кроме прямого экономического ущерба, подобные действия провоцируют увеличение нагрузки на сеть и, как следствие, снижение качества поставляемой электроэнергии потребителям области.

Большое значение энергетики придают работе по оптимизации собственного энергопотребления на хозяйственные и производственные нужды. По итогам прошлого года за счет применения энергоэффективных средств освещения расход энергоресурсов снижен на 103,26 тыс. кВтч.

«Борьба с потерями электроэнергии – одно из стратегических направлений деятельности «Россети Центр Белгородэнерго», - отмечает заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - Эффективность и успешность функционирования электросетевого комплекса напрямую связаны с уровнем потерь электроэнергии, а средства, сэкономленные в результате реализации данной программы, направляются на развитие сетевой инфраструктуры филиала и решение производственных задач».