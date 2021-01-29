В центре Челябинска перекроют дороги и тротуары из-за акции 31 января

В Челябинске ограничат автомобильное и пешеходное движение в центре города из-за несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В связи с проводимым комплексом мер по охране порядка и безопасности дорожного движения при проведении несогласованных публичных мероприятий 31 января текущего года, будет ограничено автомобильное и пешеходное движения, в местах возможного проведения несанкционированных акций»,– говорится в официальном сообщении полиции. Сотрудники МВД просят горожан «с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий», а также просят «не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», несогласованное шествие в поддержку Алексея Навального в Челябинске, состоявшееся 23 января, собрало несколько тысяч человек. Его участники собрались на бульваре Славы, вышли на проспект Ленина и отправились к памятнику Курчатова. Десятки протестующих были задержаны. Акция, запланированная на 31 января, также не согласована с властями. Ранее штаб Алексея Навального в Челябинске объявил сбор у памятника Курчатову.