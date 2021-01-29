Блокчейн-интеграция Райффайзенбанка и Петролеум Трейдинг — лучшее отраслевое решение для оптовой торговли в 2020 году по версии Global CIO

В рамках проекта была проведена первая в России интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера. Это позволило Петролеум Трейдинг полностью автоматизировать процесс взаимодействия с сотнями контрагентов от заключения сделки на платформе до выполнения и отслеживания расчетов по ним.

Проект проводился в два этапа. На первом этапе интеграция блокчейн-платформ позволила Петролеум-Трейдинг ускорить отгрузку товара, купленного по предоплате, а также автоматически закрывать дебиторскую задолженность. Затем банк автоматизировал процесс расчетов с контрагентами в других банках. Решение позволило Петролеум Трейдинг сократить минимальное время проведения оплаты с момента заключения сделки с нескольких часов до минут.

«Переход на автоматизированную работу с платежными требованиями на основе блокчейн-решений открывает огромные перспективы развития сложившихся товарно-денежных отношений между компаниями. Никогда еще В2В-платежи не были такими быстрыми и удобными! Клиентам достаточно в один клик подтвердить оплату требования в своем клиент-банке. В будущем мы планируем переход на безакцептное списание — это позволит снизить риски для нас, а значит, и цену для клиентов. Кроме этого, станет возможным снижение издержек для всей цепочки поставок»,— отметил Максим Дьяченко, управляющий партнер Петролеум Трейдинг.

Особенность разработанного Райффайзенбанком решения для автоматизации расчетов и отслеживания оплат с контрагентами в том, что оно может быть интегрировано с любыми информационными системами поставщиков и масштабировано на неограниченное количество поставщиков и контрагентов.

Сервисы разработаны с использованием технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric. Она гарантирует полную неизменяемость данных, прозрачность процесса оплаты, а также полную конфиденциальность.

«Райффайзенбанк имеет уникальный опыт эффективного использования блокчейн-технологий в оптимизации финансовых процессов компаний из разных отраслей,— отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра по работе с инновациями Райффайзенбанка.— Мы видим большие перспективы в развитии блокчейн-серсисов для наших корпоративных клиентов и рады получить признание членов профессионального сообщества Global CIO».

Миссия конкурса Global CIO «Проект года» — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в России. Проектные достижения участников оцениваются в ходе онлайн-голосования членов профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts. В оценке учитывалась сложность проекта и оптимальность решения задачи.

Миссия конкурса Global CIO «Проект года» — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в России. Проектные достижения участников оцениваются в ходе онлайн-голосования членов профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts. В оценке учитывалась сложность проекта и оптимальность решения задачи.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.