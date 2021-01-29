Курултай Башкирии принял в первом чтении законопроект о помощниках депутатов

Курултай Башкирии принял сегодня в первом чтении изменения в республиканский закон «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ». Законопроект предлагает лишать полномочий помощников депутатов, которые нанесли урон «деловой репутации Госсобрания, чести и достоинства депутатов». В действующей редакции закона такой возможности не предусмотрено. Поправки разработал комитет Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.

Предполагается, что решение о прекращении полномочий помощников может быть принято, в том числе, комиссией Курултая по депутатской этике.

Депутат от фракции КПРФ Дмитрий Чувилин призвал за законопроект не голосовать. По его мнению, поправки создают инструмент для давления на депутатов.

Заместитель председателя комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнара Бикбулатова попросила не политизировать этот вопрос, пояснив, что законопроект определяет правовой статус помощников: их права, обязанности и ответственность. Подобные нормативно-правовые акты, по ее словам, приняты во всех регионах.

Против принятия поправок в первом чтении проголосовали 14 депутатов от фракции КПРФ. 85 парламентариев законопроект одобрили.

Влада Шипилова