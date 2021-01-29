Эспланаду от Центральной площади Ижевска временно закроют из-за реконструкции

Первый этап реконструкции эспланады от Центральной площади до набережной Ижевского пруда начнется на следующей недели. В связи с этим проход по ней закроют для пешеходов — сперва по одной стороне, а затем по другой, рассказал журналистам замглавы администрации города Игорь Сальников.

Отметим, что работы сперва проведут на участке от ул. К. Маркса до ул. Красной. Их завершат до конца августа 2021 года. Стоимость контракта составляет 59 млн руб. В 2022 году планируется начать реконструкцию участка эспланады от ул. Красной до ул. Горького.