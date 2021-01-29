В Сочи на территории «Сириуса» открылся образовательный комплекс на 1100 мест

В Сочи на территории центра для одаренных детей «Сириус» ввели в эксплуатацию общеобразовательный комплекс на 110 мест. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

На одной территории разместились школа из шести блоков, бассейн и детский сад на 360 мест с ясельными группами. Общая площадь зданий составляет более 30 тыс. кв. м.

Строительство объекта началось в августе 2019 года в рамках проект «Образование». Перед этим планы по созданию лицея представили президенту РФ Владимиру Путину.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, проект важен не только для региона, но и для всей страны. «В новом общеобразовательном центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ребята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края», - отметил глава региона.

Господин Кондратьев добавил, что подобная школа для одаренных детей появится и в Краснодаре, где смогут бесплатно учиться ребята из всех муниципалитетов Кубани.

Наталья Решетняк