Депутат Курултая предложил отчислять студентов за участие в митингах

Депутат Курултая Владимир Нагорный внес на рассмотрение парламента законопроект, по которому предполагается вернуть в школах оценку «за прилежание» и отчислять из вузов студентов, которые допустили административное или уголовное правонарушение, сообщает агентство «Башинформ».

По мнению господина Нагорного оценка за прилежание должна влиять на рейтинг учеников при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, и при низких оценках — снижать их шансы на поступление в вуз. Снижать оценку за прилежание будут за «нарушение уголовного или административного кодекса». К таким нарушениям, как отмечает «Башинформ» относится поход на несогласованный митинг. Студентам за аналогичные нарушения может грозить отчисление из вуза.

Анна Соколова