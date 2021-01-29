В нижегородском кремле откроют кольцевой маршрут по стене и башням

Кольцевой туристический маршрут по стенам и башням нижегородского кремля планируется открыть к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в августе 2021 года. Длина туристического маршрута составит 2,046 км., перепад высот у разных его участков составит около 100 метров. В настоящее время заканчивается первый этап работ по реставрации боевого хода, проложенного в верхней части кремля при его постройке.

По словам главы управления делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, на реставрацию участка от Тайницкой до Дмитриевской башни направлен 61 млн руб. В ходе работ реставраторы меняют кровлю, кирпичное покрытие на полу и частично заменяют кладку в кремлевских стенах. На втором этапе планируется провести аналогичные работы на участке планируется провести аналогичные работы на участках между Тайницкой до Зачатьевской башнями и между Георгиевской и Дмитриевской башен. Стоимость работ оценивается в 118 млн руб. Кроме того, ремонт боевого входа входит в проект комплексной реставрации участка кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни.

По словам заведующего музеем «Нижегородский кремль» Степана Петушина, последний раз работы по реставрации кремля такого масштаба проводились почти 60 лет назад. Параллельно с реставрацией ведется разработка новых экскурсионных программ для тех, кто захочет совершить прогулку по стенам. Также планируется создание музейных пространств в кремлевских башнях. Разрабатывается проектная документация по открытию новых музеев в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях.

«Ранее круговое движение по кремлевским стенам было доступно только для специалистов-музейщиков. Ежегодно до 2018 года стены и башни кремля посещало порядка 500 тыс. человек. С открытием новых пространств это число может увеличиться до 1-1,5 млн человек»,- отметил господин Петушин.

Андрей Репин