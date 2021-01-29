Депутата и бывшего члена избиркома осудили за мошенничество в Кемеровской области

В Кузбассе признаны виновными в покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 54-летний бывший член избирательной комиссии и 45-летний депутат одного из избирательных округов Новокузнецка.

Как сообщает пресс-служба СКР по Кемеровской области, следствие и суд установили, что в мае 2019 года депутат предложили своему знакомому, экс-члену избиркома, заработать 150 тыс. руб. «Мужчины, зная о том, что антимонопольной службой Кемеровской области возбуждено дело о нарушении коммерческой фирмой антимонопольного законодательства, договорились убедить директора этой организации предать им деньги за помощь в прекращении дела»,— говорится в сообщении СКР. Отмечается, что осужденные знали, что у них нет полномочий по влиянию на принятие решения по указанному делу. Руководитель фирмы на сделку не пошел и обратился в региональное УФСБ.

Согласно приговору суда, по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ депутату назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно, бывшему члену избиркома — восемь месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%. Обвиняемые вину признали.

Юлия Сасевич