«Полюс» – не снижая темпов

«Полюс» по итогам прошлого года произвел 86 тонн золота, что в целом соответствует ранее озвученным планам. Несмотря на пандемию COVID-19 компании удалось сохранить положительную динамику развития на действующих предприятиях и гринфилд-проектах. Традиционно весомый вклад в достижение общего результата внесли красноярские активы – Олимпиада и Благодатное.



По информации компании, объем добычи руды в 2020 году по сравнению с предыдущим периодом вырос на 8% до 71,2 млн тонн – в основном за счет увеличения на месторождениях Благодатное, Наталка и Вернинское. Объем переработки также вырос на два процента – это объясняется ростом перерабатывающих мощностей на Наталке, Вернинском и Куранахе. Коэффициент извлечения по итогам года вырос на 83,8% - вклад в достижение этого показателя внесли все действующие активы «Полюса».

Также в 2020 году компания продолжала реализацию крупнейших производственных проектов. Генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев отметил, что утвержденный план предстоящих горных работ и уже достигнутый уровень перерабатывающих мощностей позволяет говорить о том, что в наступившем году объемы производства составят около 84 тонн, что сравнимо с уровнем прошлого года.

– Мы завершили подготовку Pre-Feasibility Study Сухого Лога, что стало важной вехой в реализации этого проекта, подтвердившей его статус как одного из наиболее высококлассных месторождений золота в мире. Мы также опубликовали первую оценку запасов, которые в настоящий момент составляют 40 млн унций золота. Такое расширение сырьевой базы Компании формирует прочный фундамент для нашей долгосрочной стратегии развития. В настоящее время ведется подготовка Feasibility Study Сухого Лога, завершить которую мы планируем в 2022 году. В конце прошлого года «Полюс» одобрил строительство ЗИФ-5 на Благодатном. В ближайшие годы Компания намерена придерживаться дисциплинированного и поэтапного подхода к разработке этого месторождения, как в горной составляющей, так и на переделе переработки, рассказал Павел Грачев.

Напомним, капитальные вложения в строительство ЗИФ-5 на Благодатном вместе с закупкой горной техники и расходами на инфраструктуру оцениваются в $600 млн. Номинальная перерабатывающая мощность новой золотоизвлекательной фабрики на Благодатном составляет восемь миллионов тонн в год, что увеличивает совокупную производительность месторождения до 17 млн тонн. При этом в первые пять лет эксплуатации коэффициент извлечения составит 87,9%, а затраты на унцию $320.

По итогам года коэффициент извлечения на Благодатном увеличился до 88,4%, среднее содержание золота в переработанной руде составило 1,82 грамма на тонну. Производство золота доре составило 14,2 тонны. В годовом выражении производство золота доре и аффинированного золота увеличилось на 9% и 8% соответственно.

Лидером по производству золота остается Олимпиада – по итогам прошлого года месторождение произвело более 37 тонн золота при общем объеме переработки руды в 14 млн тонн. К уровню 2019 года производство золота доре и общий объем производства золота снизились на 11% и 14% соответственно, что обусловлено снижением уровней содержания в переработанной руде с 3,92 граммов на тонну до 3,40 граммов. Несмотря на это коэффициент извлечения вырос на три пункта до 85,4%. Повышение извлечения объясняется в основном сокращением потерь золота в хвостах флотации и сорбции. Также положительное влияние на коэффициент извлечения в 2020 году оказало внедрение флеш-флотации и флотомашин Jameson на ЗИФ-1 и ЗИФ-3.

Компания модернизировала установки БИО-3 и ввела в эксплуатацию два дополнительных реактора на БИО-4. Кроме того, установлена магнитная сепарация концентрата и переоборудованы два чана на БИО-2. Вкупе это позволило повысить эффективность всего комплекса биоокисления и увеличить производительность по флотоконцентрату.