«МегаФон» включил на Урале VoLTE

«МегаФон» запустил в Свердловской области новую технологию VoLTЕ, с помощью которой идет передача голосового трафика в сети четвертого поколения (4G). Теперь абоненты компании могут звонить в 4G, не прерывая интернет-сессии, а слышимость собеседника будет более четкой.



Компания «МегаФон» сделала апгрейд сети в Свердловской области, внедрив технологию VoLTE. Она позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. «Это значит, что можно одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве — голос собеседника звучит чище и естественнее»,— говорится в сообщении оператора. Соединение устанавливается заметно быстрее, так как больше не требуется перехода в другие сети 2G или 3G. Это также помогает экономить заряд смартфона.

«При вызовах в сети четвертого поколения интонации, тембр голоса передаются четче, посторонние шумы менее заметны. Может показаться, что собеседник в соседней комнате, даже если вы звоните, например, из Екатеринбурга в Серов. Работает новая технология на всей территории Свердловской области, где есть 4G, и доступна миллионам жителей»,— комментирует технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Новая технология не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Разговор возможен с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и доступны после проведения настроек сотовой связи в гаджете.

Такая же технология работает в сетях «МегаФона» в Тюменской, Челябинской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. По оценкам оператора, уже четверть голосового трафика абонентов в регионе проходит через 4G.