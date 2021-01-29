В Ярославской области из-за аномального потепления не повысился уровень воды

Гидрологическая обстановка в Ярославской области остается стабильной, несмотря на аномально высокие зимние температуры воздуха, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается, что обильное снеготаяние не привело к повышению уровня водоемов. В Рыбинском и Горьковском водохранилищах уровень воды в настоящее время находится ниже неблагоприятных отметок.

По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, в области постоянно ведется мониторинг ситуации.

«С учетом обильного снеготаяния под особым контролем уровень содержимого кислогудронных прудов на территории НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе. На предприятии реализуется комплекс мер по уборке, вывозу и буртованию снежных масс, а также ведется откачка кислой воды установкой КАРИ. Мероприятия реализуются эффективно и позволяют избежать рисков попадания отходов нефтепроизводства в реку Печегду, которая впадает в Волгу»,— отметил господин Колесов.

Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков сообщил, что в настоящее время уровень реки Волги в Рыбинске составляет 85,38 м по Балтийской системе (БС), в Ярославле – 84,11 м. Он уточнил, что эти показатели значительно ниже отметок неблагоприятных гидрологических явлений.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что во время паводка в Ярославле в феврале 2020 года набережная Волги покрылась слоем льда, толщина которого в некоторых местах составляет от 30 до 50 см. В 2020 году зимнее половодье на Волге началось 30 января. Вода за несколько дней поднялась до отметки в 86,7 м Балтийской системы. В зоне затопления оказались гаражи, подвальные помещения, садоводческие кооперативы и коммерческие постройки в Ярославле, Ярославском, Некрасовском, Тутаевском и Рыбинском районах. По данным МЧС, затопило три дачных посёлка: «Мономер», «Мичурино» и «Волгу», а также деревню Ивановский перевоз. Некоторым жителям понадобилась эвакуация.

Подробнее о зимнем наводнении в Ярославле в материале “Ъ-Ярославль” – «Невесеннее половодье»

Антон Антонов