В Самаре шестерых подростков привлекли к ответственности за участие в митинге за Навального

Административные протоколы составлены в отношении шести подростков из Самары за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на заместителя начальника отдела - начальника отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД РФ по Самаре Людмилу Сараеву.

«Также составлено 11 протоколов в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей», - цитируются в сообщении слова Людмилы Сараевой.

В минувшую субботу в Самаре во время несогласованного митинга за освобождение арестованного Алексея Навального были задержаны около 160 человек. Некоторые из них впоследствии были арестованы. В частности, председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Борис Федюкин помещен под арест на девять суток. Сотрудник самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Подсытник, задержанный в субботу на акции, арестован на семь суток.

Георгий Портнов