Спартакиада ПАО «ММК» продолжается

На территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет 66-й зимней Спартакиады ПАО «ММК».

В течение двух дней в состязании приняли участие около 350 работников градообразующего предприятия и Обществ Группы.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе, в городе, безусловно, внесла свои коррективы во все сферы деятельности организации, - рассказал начальник отдела физической культуры и спорта ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин, - Отменялись спортивные и физкультурные мероприятия, закрывались спортивные объекты. Мы и нынешние лыжные гонки неслучайно проводили два дня – все для того, чтобы избежать массового скопления участников. А в первый день соревнований их было почти 180 человек.

Несмотря на все сложности, год стал знаковым для клуба. Открывались новые направления деятельности, обновлялись и даже строились новые объекты. Так, соревнования по лыжным гонкам в дисциплине спринт прошли на новой трассе, построенной в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск» в конце прошлого года. Ее протяженность – около километра, она не имеет крутых подъемов и спусков, идеально подходит для спортсменов с разным уровнем подготовки, в том числе, непрофессионалов.

Эта зимняя Спартакиада комбината уже 66-я по счету. В ней принимают участие 90 цехов Группы компаний ПАО «ММК», поделенных на десять групп. В соревновании могут принимать участие все желающие спортсмены, в зачет идут пять лучших результатов, показанных участниками каждого цеха. Спартакиада стартовала в ноябре 2020 года и завершится в марте 2021 года. Соревнования проводятся по девяти видам спорта, - лыжные гонки, мини-футбол, хоккей на валенках, картинг, шахматы и другим. Состав участников постоянно обновляется. Ведь главная цель этих соревнований - привлечь как можно больше металлургов к массовому занятию физкультурой и спортом.