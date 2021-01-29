«Обувь России» разместила облигации на 1,5 млрд рублей

ООО «ОбувьРоссии» (входит в OR GROUP) разместило на Московской бирже четырехлетние облигации серии 001P-04 объем 1,5 млрд руб.

«Целью привлечения денежных средств является создание резерва в связи с возможным объявлением оферт по ковенантным выпускам облигаций, а также рефинансирование текущего долгового портфеля группы»,— сообщает пресс-служба компании в пятницу.

Выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. По займу предусматривается выплата ежемесячных купонов, ставка которых установлена на уровне 11% годовых, размер купона — 9,04 руб. на одну облигацию. Предусмотрена амортизация, в последние 10 месяцев обращения будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций.

Директор OR GROUP Антон Титова отметил, что этот выпуск облигаций характеризуется большим периодом обращения и более низкой ставкой по сравнению с предыдущими.

Размещение состоялось с 19 по 28 января 2021 года. Организатором и андеррайтером выступило ООО ИК «Иволга Капитал».

«Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года и за это время разместила бонды на общую сумму 10,7 млрд руб. Сейчас в обращении находится пять выпусков облигаций компании на сумму 5,5 млрд руб.

OR Group — федеральная розничная компания, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве, управляет более 830 магазинами (175 работают по франшизе).

Дарья Решетникова