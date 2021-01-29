В Волгограде осудили бывшего замгендиректора «Титан-Баррикады» за крупное хищение

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении заместителя гендиректора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», обвиняемого в хищении денег предприятия в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что в 2014 году ОАО «ЦКБ «Титан» и ООО ТД «Уральский металл» заключили два договора на почти 118 млн руб. и 78,6 млн руб. Ответственным за исполнение указанных договоров от ООО ТД «Уральский металл» являлся технический директор Дмитрий Лебедко, от ОАО «ЦКБ «Титан» — заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Сергей Христофоров.

Предположительно, они решили не исполнять договор, предоставив фиктивные документы о якобы выполненных работах, в результате чего ввели в заблуждение руководство ОАО «ЦКБ «Титан», которое оплатило контракт в размере почти 118 млн руб. Дмитрий Лебедко и Сергей Христофоров якобы похитили часть этих денег и распорядились по своему усмотрению. По версии следствия, согласно достигнутой договоренности, замгендиректора получил 4 млн руб., технический директор — 91 млн руб.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал Сергея Христофорова виновным (ч.4 ст.159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Мария Шахрай