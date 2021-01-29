Департамент градостроительства Самары хочет снести самострой возле ТЦ «Орбита»

Администрация Самары добивается признания самовольной постройкой объекта капитального строительства площадью 181 кв.м на земле площадью 15,69 кв.м. Имеется ввиду магазин возле универсама «Орбита» на ул. Георгия Димитрова, 7. Соответствующий иск профильный департамент подал к ООО «Колос-С», ООО «Универсам Орбита» и ООО «Пищевик». Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел.

Мэрия добивается, чтобы указанные компании за свой счет самостоятельно демонтировали объект. В противном случае чиновники готовы снести его на свои средства. Заявление принято к рассмотрению, начато производство по этому делу. Ближайшее заседание назначено на 2 марта текущего года.

Георгий Портнов