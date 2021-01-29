В Казани машиниста осудили по делу о сходе поезда на станции

Кировский райсуд Казани приговорил 40-летнего машиниста к полутора годам ограничения свободы. Его признали виновным по делу о сходе поезда на станции Юдино. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в марте прошлого года на станции Юдино, где с рельс сошел поезд с составом из 61 вагона. Следствие посчитало, что машинист не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров. В результате инцидента ОАО «РЖД» был нанесен ущерб более чем на 8 млн руб.

"Ъ-Казань"