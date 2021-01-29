Кредиторы Березовского хотят вернуть часть долгов за счет особняка во Франции

Кредиторы умершего в 2013 году бизнесмена Бориса Березовского, среди которых «Аэрофлот», миллиардер Роман Абрамович и Казначейство Великобритании, рассчитывают вернуть себе часть его долгов за счет особняка во Франции, сообщает агентство Bloomberg. Стоимость особняка оценивается примерно в €100 млн, или $121 млн.

Представители кредиторов пытаются через суд обжаловать решение о конфискации поместья Chateau de la Garoupe, которое принадлежало Борису Березовскому, в пользу французского государства. Его конфисковали в рамках дела по отмыванию денег. Юристы кредиторов считают справедливым использовать особняк для выплаты долгов.

После смерти Бориса Березовского у него остались долги на сумму около £296 млн ($406 млн), пишет агентство со ссылкой на данные компании Grant Thornton (предоставляет бухгалтерские, аудиторские и другие услуги).