«Уралкалий» приступает к реализации ESG-стратегии до 2025 года

ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о начале реализации ESG-стратегии на период до 2025 года.

Новая ESG-стратегия, которая была утверждена Советом директоров «Уралкалия», отражает усовершенствованный подход Компании к вопросам устойчивого развития. До принятия ESG-стратегии Компания руководствовалась «Дорожной картой устойчивого развития на 2020-2021 годы», в основе которой лежат семь фундаментальных ESG-направлений, на протяжении многих лет существенно влияющих на бизнес-стратегию «Уралкалия».

В рамках новой стратегии Компания утвердила три дополнительных ESG-направления с целью адаптации к меняющимся глобальным трендам в области устойчивого развития. Этими приоритетными областями стали изменение климата, устойчивое сельское хозяйство, а также ответственное управление закупками и поставками.

В соответствии с новыми стратегическими направлениями деятельности «Уралкалий» продолжит активно поддерживать и продвигать следующие Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН), а также будет реализовывать следующие основные инициативы:

ЦУР 2: Ликвидация голода

Проведение образовательных программ по повышению уровня сельскохозяйственной грамотности и эффективному использованию калийных удобрений для более чем 20 000 фермеров в ключевых регионах потребления.

ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

Разработка Кодекса деловой этики поставщика и внедрение предусмотренных Кодексом процедур.

ЦУР 13: Борьба с изменением климата

Разработка системы углеродного менеджмента в 2021 году

Сокращение выбросов парниковых газов и постановка научно обоснованных целей по сокращению выбросов.

Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

В рамках пятилетней стратегии устойчивого развития мы сфокусируем внимание на проблеме изменения климата, развитии устойчивого сельского хозяйства, а также на организации ответственного управления закупками и поставками. Пандемия COVID-19 усугубила социально-экономическую ситуацию, вызванную глобальным потеплением и усилением голода во многих странах мира. Наш вклад в решение этих актуальных вопросов станет основой бизнес-стратегии и приоритетом «Уралкалия» на ближайшие годы.

С полным текстом ESG-стратегии можно ознакомиться на сайте Компании, перейдя по ссылке: https://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_priorities/