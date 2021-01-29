В Ярославской области с деревьев сняли более 500 рекламных конструкций

В 2020 году в Ярославской области государственными лесными инспекторами были демонтированы с деревьев более 500 рекламных конструкций, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что размещение рекламы на деревьях наносит им вред, приводит к заболеванию и гибели.

«Гвозди и саморезы, которыми прикрепляют к стволу дерева конструкции, заносят в древесину споры болезнетворных для растений грибков, проволока со временем врастает и приводит к гибели дерева»,– пояснил директор департамента Николай Савельев.

По информации департамента, рейды по выявлению незаконной рекламы, размещенной на деревьях, продолжаются и в 2021 году. Проверки проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В время одного из последних таких рейдов в Ярославском лесничестве были удалены 15 объявлений.

В департаменте напомнили, что за размещение рекламы на деревьях установлено наказание в виде штрафа. Для граждан штраф установлен в размере до 4 тыс. руб., для должностных лиц – до 40 тыс. руб., для юридических лиц – до 300 тыс. руб. Помимо этого, нарушители обязаны компенсировать стоимость поврежденного дерева.

Антон Антонов