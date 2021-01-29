Астраханский суд рассмотрит дело о получении взятки экс-сотрудником ФСИН

Прокуратура Кировского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-6 УФСИН по региону. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в апреле 2019 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности получил от осужденного взятку в размере более 26 тыс. руб. После получения денежного вознаграждения сотрудник, предположительно, незаконно пронес на режимную территорию наушники, сим-карты, зарядные устройства к мобильным телефонам, колоды игральных карт и передал их осужденному.

В настоящее время обвиняемый уволен. Вину он полностью признал. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай