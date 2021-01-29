В Самарской области не удалось сменить подсудность дела о взятках судьи Ивана Ежова

Шестой кассационный суд общей юрисдикции не стал рассматривать ходатайство Ставропольского районного суда Самарской области о смене территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего судьи Ивана Ежова. Решение связано с тем, что документ подан с нарушением порядка обращения. Авторам ходатайства следовало направлять его в Самарский областной суд, который является в этой ситуации вышестоящей инстанцией. Об этом “Ъ-Волга” рассказали в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Иван Ежов был задержан силовиками 13 марта 2019 года в селе Ташла Ставропольского района Самарской области при получении взятки в размере 550 тыс. руб., это была половина от общей суммы предполагаемого вознаграждения. По версии следствия, знакомый судьи попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве. Квалификация дела в итоге была изменена в процессе судопроизводства на менее тяжкое преступление. Обвиняемого освободили от уголовной ответственности, назначив лишь штраф за самоуправство (ст. 330 УК РФ). За свои услуги, по версии СКР, Иван Ежов потребовал 1,1 млн руб. После обращения бывшего подсудимого и его знакомого в правоохранительные органы процесс передачи взятки фиксировался сотрудниками ФСБ.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении Ивана Ежова уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Полномочия Ивана Ежова были прекращены в сентябре 2019 года после удовлетворения заявления судьи региональной ККС. Ставропольского районный суд добивался смены подсудности указанного дела, чтобы обеспечить независимость судей, которые будут рассматривать его.

Георгий Портнов