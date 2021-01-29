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Полиция Петербурга напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области предупредило об ответственности, вплоть до уголовной, за призыв и участие в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге.

«Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности», — говорится в сообщении. В ГУ МВД заявили, что полиция будет реагировать на правонарушения незамедлительно.

Ранее в соцсетях появилась информация о планах организовать очередную несогласованную акцию в центре Петербурга.

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