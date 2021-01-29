В Курганской области кафе и ресторанам разрешили работать после 23 часов

Власти Курганской области сняли еще ряд ограничений, вводившихся для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Так, с 29 января отменяется запрет на работу предприятий общественного питания с 23 часов до 6 часов утра, но по-прежнему под запретом танцевальные площадки и дискотеки. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Кроме того, с 1 февраля учреждениям дополнительного образования разрешили проводить занятия в очном формате. Это в том числе музыкальные, художественные и спортивные школы. Также снимается ограничение по числу участников кружков культурно-досуговых учреждений. Ранее можно было заниматься в группах до пяти человек.

При этом, по решению штаба, продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет до 11 февраля.