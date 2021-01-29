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Ижевск. Удмуртия

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Полицейские изъяли у жителя Глазова 20 свертков с наркотикам

22-летнего ранее судимого жителя Глазова задержали в Ижевске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В ходе обысков у него изъяли 20 свертков с наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Задержанный пояснил, что является закладчиком интернет-магазина. Он забрал запрещенные вещества в лесополосе в Ижевске, а затем планировал сбыть их в Глазове и Глазовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За указанное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

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