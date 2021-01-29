В Татарстане сумма страховых выплат выросла до 20,3 млрд рублей

В Татарстане филиалы регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) выплатили по итогам 2020 года пособия на 20,3 млрд руб., что на 5 млрд больше, чем годом ранее. Об этом на итоговой коллегии отделения ФСС в регионе заявил его руководитель Павел Лоханов.

«В 2020 году филиалы Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ выплатили более 1,5 млн пособий на сумму 20,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 5 млрд рублей, что связано с распространением новой коронавирусной инфекции», — отметил господин Лоханов.

По его словам, большую часть выплат (58%) составили пособия по временной нетрудоспособности, еще 22,5% — пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, 16,4% — по беременности и родам.

"Ъ-Казань"