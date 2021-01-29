В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Власти Кемеровской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля, сообщает региональный опрештаб. Также возобновляется работа театра со 100% заполняемостью залов.

Помимо этого, вводятся послабления для организаций общественного питания. Возобновляется оказание услуг общепита и проведения развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00. В том числе, это касается и ночных клубов.

«Руководители организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов должны последовательно обеспечить переход до 8 февраля 2021 года в обычный режим работы подчиненных, без обязательной 14-дневной изоляции»,— уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, на территории области зарегистрировано 29 246 случаев COVID-19. Выздоровели 27 088 человек, умерли 517 пациентов. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах остаются 2 821 житель.

Артем Шпек