Виктория Абрамченко предложила засадить бывшую челябинскую свалку деревьями

В Челябинске на месте рекультивируемой городской свалки могут высадить деревья. С таким предложением выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочего визита 29 января. Она добавила, что этот вопрос необходимо обсудить с жителями города. Губернатор Алексей Текслер поддержал предложение вице-премьера.

После городской свалки делегация федеральных чиновников посетит предприятия группу «Мечел» и ЧТПЗ.

Как сообщал «Ъ- Южный Урал», челябинскую свалку площадью 74 га закрыли в сентябре 2018 года. В конце 2019 года в рамках проекта «Чистая страна» началась рекультивация челябинской свалки. Исполнителем федеральное правительство назначило ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ранее ФГУП «РосРАО»). Сметная стоимость работ составляет 4,5 млрд руб. В 2020 году был завершен технический этап. В этом году подрядчик приступил к завершающей стадии – биологической рекультивации. Идею засадить бывшую свалку деревьями ранее неоднократно высказывали жители Челябинска.