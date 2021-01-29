В Духовницком в перетопленном доме найдено тело ребенка

В Духовницком районе Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Тело ребенка 28 января обнаружил в одном из домов районного поселка сосед. Он зашел в жилище по просьбе родителей подростка – те находились в отъезде и не смогли до него дозвониться.

Сосед вызвал «скорую» и полицию. Медики констатировали смерть юноши.

Проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мальчика при внешнем осмотре не обнаружено.

Дом отапливался газовой печью. В момент обнаружения тела жилище было сильно перетоплено, шибер дымохода печи закрыт. По предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате отравления продуктами горения.

Марина Ковалева