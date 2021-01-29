Министр культуры Алтайского края попала в ДТП

Глава минкультуры Алтайского края Елена Безрукова госпитализирована после ДТП. Авария произошла на трассе «Барнаул-Бийск» в Троицком районе, сообщает краевое правительство. Предварительно установлено, что автомобиль, в котором находились водитель, Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения минкульта края Федор Зыков, столкнулся с грузовиком. Сотрудники министерства направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка, на котором предполагается строительство Центра культурного развития.

«В результате ДТП Елена Безрукова, Галина Кубрина и Федор Зыков получили травмы, им оказывают помощь в больнице»,— сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Оксана Павлова