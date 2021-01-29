В Татарстане спрос на загородную недвижимость вырос на 80%

Спрос на загородную недвижимость в Татарстане по итогам 2020 года увеличился на 80%. Об этом говорится в исследовании компании «Авито».

В России спрос на загородную недвижимость за год вырос на 83,3%. Максимальное увеличение спроса было зафиксировано в Ленинградской области. Там рост был в три раза.

Средняя стоимость аренды краткосрочной аренды загородной недвижимости в Татарстане составил 5 тыс. руб., что соответствует показателям 2019-го. Спрос на аренду уменьшился при этом на 1,7%.

В России цена аренды загородной недвижимости составил по итогам 2020 года 4 тыс. руб., что на 14,3% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"