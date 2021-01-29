БашРТС: рост стоимости отопления выше 42% выявлен в 18 домах

Директор ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) Тимофей Дубровский сообщил на пленарном заседании в Курултае, что населению в 2020 году была начислена примерно одинаковая сумма за отопление, что и в 2019 году. «Резкого роста платежей нет», — заявил Тимофей Дубровский.

За декабрь БашРТС начислила 2,2 млрд руб. за отопление в республике. Превышения размера платы за декабрь по сравнению с ноябрем более чем на 42% выявлены по 310 тыс. лицевым счетам. Это 5% от общей суммы начисления, сообщил господин Дубровский. Компания, по его словам, выявила 18 домов, где произошло ошибочное начисление в связи со сбоями в работе приборов учета. «Все что было начислено не в соответствии с действующим законодательством так или иначе людям будет возвращено», — заверил Тимофей Дубровский.

Влада Шипилова