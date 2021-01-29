В Ростове экс-начальника отдела УФССП подозревают в попытке мошенничества

Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Ростовской области. Правоохранители подозревают его в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Дмитрий Петришенко.

По версии следствия, подозреваемый сообщил своей знакомой ложные сведения о том, что может решить вопрос в суде об освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. За это женщина должна была бы передать ему 1,5 миллиона руб. Женщина согласилась передать деньги, но вместе с тем обратилась в УФСБ с заявлением о готовящемся преступлении. Подозреваемый был задержан при получении денег. «Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева