Среди российских городов бензин не подорожал только в Ярославле

Во всех российских городах, являющихся столицами регионов, за исключением Ярославля, произошло подорожание бензина за неделю с 18 по 24 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данный Росстата.

По информации статистического ведомства, средняя розничная стоимость одного литра бензина за эту неделю увеличилась на 13 коп. и составила 46,35 руб. за литр. За это же время цена одного литра дизельного топлива поднялась до 48,94 руб., увеличившись на 5 коп.

По данным Росстата, больше всего цена на бензин выросла в Кызыле, где один литр подорожал на 4,3%. На втором месте Благовещенск, где рост составил 2% и на третьем месте Ханты-Мансийск с ростом на 1,6%.

В сообщении отмечается, что за неделю с 18 по 24 января снижение цен на бензин было отмечено только в Ярославле, где один литр подешевел на 0,2%.