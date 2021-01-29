Состояние заявленных на маршрут №6 Саратова автобусов «шокировало» комиссию

Администрация Саратова считает, что ООО «ЦРС Звезда» заявилось на конкурс перевозчиков с непригодными для оказания транспортной услуги автобусами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам процедуры.

Подвижной состав конкурсанта осматривал комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. При осмотре автобусов 27 января члены конкурсной комиссии были «шокированы» плохим состоянием автобусов. Перевозчик претендовал на осуществление перевозок по одному из наиболее протяженных маршрутов Саратова - №6 «поселок Комсомольский - ТЦ «Хеппи Молл».

«Такой подход конкурсанта не только характеризует его гражданскую позицию, но и приводит к затягиванию определения перевозчика по муниципальному маршруту», - уточнили в ведомстве.

Марина Ковалева