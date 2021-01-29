Работодателей Самарской области официально обязали перевести беременных сотрудников на удаленную работу

Руководители компаний и предприятий Самарской области обязаны перевести беременных сотрудниц на дистанционную работу. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает оперштаб Самарской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Кроме того, постановление продлевает действующие ограничения до 14 февраля. Это, в частности, значит, что пожилые будут обязаны соблюдать самоизоляцию, а дети не смогут посещать торговые центры без сопровождения законных представителей»,– говорится в сообщении.

Ранее глава региона поручил представителям областного оперштаба по борьбе с COVID-19 подготовить соответствующий документ. Решение принято для предотвращения распространения коронавируса в Самарской области.

Георгий Портнов