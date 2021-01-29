В ЛЭТИ пустили в работу безэховую камеру

28 января в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» открыли сразу два научно-технических объекта — безэховую камеру для антенных измерений и учебную лабораторию схемотехники.

Оборудование камеры стоимостью 10 миллионов рублей полностью российского производства. Изоляция от отраженных радиоволн выполнена из пенополипропилена с добавлением угля. Программно-аппаратный комплекс на основе сканера ближнего поля внутри работает на частотах от 1.7 ГГц до 40 ГГц и позволяет замерять радиосигнал с высокой точностью, ликвидируя помехи. Что важно в пандемию, проводить исследования на нём можно удалённо: оборудование подключено к сети, можно лишь ввести данные и получить результат. По словам заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники Виктора Ушакова, подобное оборудование в России, как правило, встречается на производствах, куда неохотно пускают студентов и ученых. Из вузов схожим оборудованием располагает лишь ИТМО.

Каждое из 20 рабочих мест лаборатории схемотехники в числе прочего оборудовано осциллографом стоимостью 300 тысяч рублей. Оборудование будет доступно для всех учащихся старших курсов кафедры электронных приборов и устройств. По словам заведующего кафедрой Николая Потрахова, оно расширит возможности студентов по самостоятельной разработке электронных компонентов для своих изделий. Это повысит ценность будущих специалистов на рынке труда.

Новое оборудование университет закупил, в основном, на средства, полученные в рамках проекта Минобрнауки «5-100». Его главная цель – попадание не менее пяти отечественных университетов в сотню лучших в мире. Промежуточные цели - повышение индекса цитируемости и развитие сотрудничества ВУЗов как с бизнесом, так и с зарубежными научными центрами, на что в 2020 году было выделено более 10 млрд. рублей.

Егор Кобызев