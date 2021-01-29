«Авито Недвижимость»: предложение коммерческой недвижимости для аренды в Екатеринбурге выросло на 34%

По итогам 2020 год, объем предлагаемых объектов коммерческой недвижимости для аренды в Екатеринбурге вырос на 34% относительно показателей 2019 года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». При этом спрос на аренду данной недвижимости вырос на 13%. В то же время спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге вырос на 16%, предложение — на 34%. Наиболее существенное подорожание зафиксировано на покупку торговых площадей и складов (+6%).

Рост спроса и предложения связывают с тем, что на фоне валютных колебаний и снижений ставок по банковским депозитам в 2020 году инвесторы пользовались возможностью приобрести ликвидные площади в выгодных локациях у тех, кто решил полностью или частично продать свои активы.

В целом по стране заметнее всего вырос спрос на покупку помещений свободного назначения — на 9%. На 3% вырос спрос на торговые объекты, а интерес на офисы и склады несколько снизился — на 3% и 4% соответственно.

«В 2020 году востребованность помещений свободного назначения стала особенно актуальной. Их доля в структуре спроса росла и по итогам года составила 46% в категории купли-продажи коммерческой недвижимости и 36% на рынке аренды. Во многом повышенное внимание потребителей к этому сегменту вызвано мультифункциональностью и высокой степенью адаптивности подобных помещений для различных видов бизнеса. Помимо этого, ПСН, как правило, отвечают потребностям новых торговых форматов, таких как dark store и dark kitchen, получивших широкое распространение в период пандемии», — отметил руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости Тимур Зайцев.