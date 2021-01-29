Томский детский омбудсмен считает вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции преступлением

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова назвала вовлечение несовершеннолетних детей в несогласованные мероприятия преступлением.

«Даже если их организаторы открещиваются от призыва детей выходить на улицы, все равно должны осознавать всю степень ответственности, которую несут за участие детей в митингах и шествиях»,— цитирует пресс-служба областной администрации слова омбудмсена. Также госпожа Лоскутова призвала и родителей «осознавать ответственность», так как это их обязанность знать, где находится ребенок, и что он делает.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по всей стране 23 января. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Юлия Сасевич