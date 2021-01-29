СК возбудил уголовное дело после взрыва в подземном переходе в Челябинске

В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ после взрыва в подземном переходе на площади Революции, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел днем 28 января 2021 года. В подсобном помещении подземного пешеходного перехода (выход на Арбитражный суд) из-за утечки газа из хранившегося там баллона при включении света произошел «хлопок газовоздушной смеси». Пострадал один рабочий. С ожогами его доставили в ГКБ №6. Конструкции перехода не пострадали.

По результатам проверки, доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека либо крупного ущерба). Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.