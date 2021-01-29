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Волгоградке грозит восемь лет тюрьмы за продажу записей телефонных разговоров

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора офисов сотовой компании. Женщина обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров граждан (ч.2 ст.138 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч.4 ст.274.1 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, с июля 2018 года по февраль 2020 года обвиняемая получала неправомерный доступ к телефонным переговорам граждан, в том числе к детализациям телефонных соединений пользователей 40 абонентских номеров. Полученные сведения директор якобы копировала на свой мобильный телефон и за денежное вознаграждение отправляла сообщнику.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Волгоградской области.

Вину женщина полностью признала. Уголовное дело направили в Краснооктябрьский районный суд города. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Мария Шахрай


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